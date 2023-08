18 imigrantów upchniętych w dostawczym busie - policjanci zatrzymali kierującą Data publikacji 01.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Krapkowiccy policjanci zatrzymali kobietę, która przewoziła w busie 18 obywateli Syrii, nielegalnie przebywających na terenie Polski. 21-latka najpierw doprowadziła do kolizji z osobowym bmw, a następnie uciekła z miejsca zdarzenia. Dodatkowo kierowała pojazdem bez prawa jazdy. Sprawą zajęli się również funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy przejęli od policjantów obcokrajowców i 21-latkę.

W minioną sobotę ( 29.07) oficer dyżurny krapkowickiej Komendy został powiadomiony o tym, że na rondzie 800-lecia w Gogolinie doszło do kolizji. Tam dostawczy fiat uderzył w tył osobowego bmw a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Kierująca tym pojazdem kobieta uciekała przed policyjnym patrolem. Jej niebezpieczna podróż zakończyła się po kilku minutach od zgłoszenia, zatrzymaniem przez policjantów krapkowickiej drogówki. Jak się szybko okazało, 21-latka kierowała nie mając wymaganych do tego uprawnień, pojazdem z niesprawnym układem hamulcowym. Jednak to nie były najcięższe przewinienia, których dopuściła się mieszkanka województwa zachodniopomorskiego. Podczas kontroli policjanci, w przestrzeni ładunkowej busa, ujawnili 18 obywateli Syrii.

Kobieta została zatrzymana. Na czas wykonywania czynności imigrantom zapewniono opiekę. Na miejsce natomiast wezwano funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy przeprowadzali kontrolę legalności pobytu cudzoziemców. Strażnicy ustalili, że osoby w wieku 18 do 42 lat przebywają na terytorium Polski nielegalnie.

Wszyscy obcokrajowcy zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Teraz odpowiedzą oni za przekroczenie granicy państwa wbrew przepisom. 21-latka natomiast usłyszała już zarzut udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy. Dodatkowo kobieta odpowie między innymi za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, jazdę bez uprawnień czy sposób w którym przewoziła pasażerów.

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, zastosował wobec kobiety karę tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi jej teraz do 8 lat więzienia.